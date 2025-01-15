Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği (ALYİD), “Alanya İşbirliği Buluşmaları” organizasyonu kapsamında, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı’yı konuk etti. Toplantıda, Alanya'nın sosyo-ekonomik gelişimi için ortak sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.



ALYİD'İN AMACI ALANYA'YI GELİŞTİRMEK

Organizasyona ev sahipliği yapan ALYİD Derneği Başkanı Avni Erdoğan, açılış konuşmasında derneğin hedeflerinden bahsederek, “Alanya’mızın sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlamak en büyük amacımız. Dernek üyelerimizin kalkınması, sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmesi için çaba harcıyoruz. Ayrıca, Alanya’mız için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz” dedi. Erdoğan, ALYİD tarafından iki haftada bir düzenlenen Alanya İş birliği Buluşmalarının, şehrin sorunları ve çözüm yolları üzerine fikir alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

MEHMET ŞARANİ TAVLI'DAN GÜÇLÜ BİR DESTEK MESAJI

Düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ise, yoğun programına rağmen kendisini davet eden ALYİD’e teşekkür etti. Tavlı, yaptığı konuşmada, “Alanya’mızın gelişimine katkı sağlamak adına iş insanlarımızla bir araya gelmek, onların sorunlarını dinlemek bizim için büyük önem taşıyor. Hükümetimizin gerçekleştirdiği projeler gözle görülür derecede ilerliyor, ancak iş insanlarımızın da kendilerine ait sorunları bulunuyor. Bu sorunları birlikte çözmek için gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.



Dernek üyelerine teşekkür eden Tavlı, "Ortak derdimiz olan Alanya ’ mızın daha iyi bir geleceğe ulaşması için çalışmalara devam edeceğiz," dedi.

Toplantı sonunda ALYİD Başkanı Avni Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı’ya katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Ayrıca toplantıya ev sahipliği yapan Sunprime C-Lounge Otel sahibi ve dernek üyesi Şükrü Cimrin’e de özel olarak minnet duyuldu. Bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi gerektiği vurgulandı.



