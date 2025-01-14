Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 16 Ocak 2025 tarihinden itibaren motorinin litre fiyatına 2,34 TL zam beklendiği öğrenildi.



Motorinin yanı sıra benzin de zamdan nasibini alacak. Benzinin litre fiyatına ise 1,56 TL artış bekleniyor. Bu artışlar, araç sahiplerinin bütçesini olumsuz yönde etkilemesi bekleniyor.

Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarının uluslararası piyasalardaki hareketlere bağlı olarak değişiklik göstermeye devam edeceğini vurgularken, sürücülerin yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor