Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları eylülde yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 olarak gerçekleşti. 9 aylık dönemde satışlar yüzde 15 azaldı. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 247 konut satışı ve yüzde 14,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 48 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 476 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi. Emlak Uzmanı Mustafa Koçak, “Geçen sene Eylül sonuna geldiğimizde Türkiye’deki toplam konut satışı 1 milyonu aşmış iken bu adetler şu anda 2023 yılında 900 bin seviyelerinde kaldı” dedi.

“KONUTA TALEP AZALDI”

İkinci el ve sıfır dairelere bakıldığında da ikinci ellerin toplam satış oranı yüzde 70 olarak açıklandığını söyleyen Koçak, “Genel gayrimenkul satışlarına baktığımızda ise konutların toplam tüm gayrimenkul satışlarına oranı ise yüzde 39 seviyelerinde. Bu da yine konuta olan talebin azaldığını, talebin biraz daha konut dışı gayrimenkullere arsa, arazi gibi yatırımlara kaydığını söyleyebiliriz. Çünkü bundan 2-3 yıl öncesine kadar konutların toplam satış oranı yüzde 60 mertebelerindeyken bu oran yüzde 30 dokuza kadar gerilemiş durumda” dedi.

KREDİYLE SATIŞLAR YÜZDE 50 AZALDI

Krediyle konut satışını gösteren ipotekli konut satışları, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,2 düşüşgöstererek 8 bin 446 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8 olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 azalışla 160 bin 884 oldu. Konut satış verilerinde dikkat çeken en önemli diğer birhususun da ipotekli satışlar olduğuna dikkat çeken Emlak Uzmanı Dr. Mustafa Koçak, “Geçtiğimiz aylarda yüzde 13 seviyelerine kadar gerilemişti. İpotekli satışların toplam satışlara oranı ve faizlerin artırılması yine ikinci konutlara getirilen kredi kısıtlamalarıyla birlikte bu oranın daha da düşeceğini söylemiştik ve kredili satışların toplam satışlara oranı yüzde 8 olarak açıklandı” diye konuştu.

YABANCIYA SATIŞLAR YÜZDE 42 DÜŞTÜ

Yabancılara yapılan konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre azalma yaşandı. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,9 oldu. Eylül ayında geçen yıla göre yüzde 42’lik bir azalmanın söz konusu olduğunu söyleyen Koçak, “Yabancıya satışta ilk 9 aya baktığımızda ise 2023 yılında 2022 yılına oranla, yüzde 43 buçukluk bir azalma gerçekleşti ve yaklaşık 28 bin satış yabancılara yapıldı ve yabancılara satışla ilgili yine Rusya başı çekiyor ve en çok yabancıya satılan yer Antalya olarak önümüze çıkıyor.