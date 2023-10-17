Yazılı olarak yapılan paylaşımda Alanya Belediye Başkanı Yücel, "Gazze’deki saldırılarını arttırarak hastane bombalayan ve bebek, çocuk, kadın demeden yüzlerce sivil vatandaşı öldüren İsrail devletini kınıyorum. Bu bir savaş değil insanlık suçudur, devlet terörüdür. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin dediği gibi, “Sanmasınlar sadece Kudüs, sadece Gazze İslam’dır, buraların dağı İslam’dır, taşı İslam’dır, kuşu İslam’dır, kurdu İslam’dır, havası İslam’dır, toprağı İslam’dır ve koruyucusu Allah’tır.” ifadelerini kullandı.