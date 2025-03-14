Türkiye'de deprem riski en az olan bölgelerden biri olarak bilinen Konya, bugün saat 14.44’te 4.2 büyüklüğünde bir deprem ile sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre, depremin merkez üssü Kulu ilçesi ve derinliği 1.6 kilometre olarak ölçüldü.



AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin büyüklüğü 4.2 Mw olarak kaydedildi. Saat 14:44:31’de gerçekleşen sarsıntının, yerin 11.62 kilometre altında meydana geldiği bilgisi verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yaptığı açıklamada, "Konya-Kulu'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor; sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi.



Kandilli Rasathanesi de benzer şekilde depremin 4.2 büyüklüğünde olduğunu ve yerin 1.6 kilometre derinlikte kaydedildiğini bildirdi.

Depremin meydana geldiği saat itibarıyla bölgede herhangi bir can kaybı ya da ciddi bir mal kaybı yaşanmadığı belirtiliyor. Yetkililer, bölge halkına dikkatli olmaları ve afete hazırlıklı olmaları konusunda uyarılarda bulundu.