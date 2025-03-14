Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, aranan bir suçluyu daha adalete teslim etti. 308 suç kaydı bulunan ve 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. isimli şahıs, 2 yıldır firari olarak bulunuyordu. D.A., Kırklareli’nin Vize ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan başarılı bir operasyonla yakalandı.



Jandarma ekipleri, hapis kararı olan suçlular için her il ve ilçede özel ekiplerle çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma, “Kaçamayacaksınız, tek tek yakalayacağız” mesajıyla suçlulara karşı kararlılığını vurguluyor. İlgili kişilerin, aranan şahıslarla ilgili bilgi edinmeleri durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiği hatırlatılıyor.



Operasyonu koordine eden Tekirdağ Valisi ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na teşekkür eden yetkililer, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile JASAT timlerine operasyonlardaki başarılarından dolayı tebriklerini iletti.



Aranan şahısların izinin sürülmeye devam edeceği belirtilirken, Jandarma dedektifleri, durmaksızın faaliyet göstererek suçluların yakalanması için gece gündüz çalışacaklarını duyurdu.