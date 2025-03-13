Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, 11 Mart 2025 tarihinde motosiklet sürücülerine yönelik önemli bir trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan uygulama sonucunda, toplamda 95 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Bu denetim kapsamında 46 sürücüye çeşitli trafik kuralı ihlallerinden dolayı toplam 164 bin 454 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, güvenliği tehdit eden 10 motosiklet trafikten men edildi.

Bu tür uygulamalar, trafik güvenliğini artırmayı ve sürücüler arasında kurallara uyum bilincini geliştirmeyi hedefliyor. Alanya Jandarma Komutanlığı, sürücülerin dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına uymalarını vurgulayarak, gelecekteki denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Böylelikle, hem sürücülerin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği sağlanmış olacak. Alanya'daki motosiklet sürücüleri, kurallara uyumun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.