Antalya’da 12 Nisan'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı teleferik kazası nedeniyle 4 şüpheli ile birlikte tutuklu bulunan eski ANET Genel Müdürü ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz için hazırlanan iddianamenin ardından bugün tutukluğuna ilişkin yapılan ikinci itiraz da reddedildi. Teleferik kazasının ardından Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 12 şüpheli hakkında 27 yıla kadar hapis talebiyle 39 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamenin ardından harekete geçen Mesut Kocagöz'ün avukatlarının bugün yaptığı itiraz, saat 15.00 sıralarında görüşülmeye başlandı. Yaklaşık 2 saat suren görüşmenin ardından Döşemealtı L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kocagöz’ün avukatlarının tutukluluğa yaptığı ikinci itiraz da mahkeme tarafından reddedildi.

Editör: Can KISA