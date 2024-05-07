Alanya Belediyesi’nde Mayıs Ayı Meclis Toplantısı bugün Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in başkanlığında gerçekleşti. Meclis toplantısınından en önemli konularından birisi ise Oba Mahallesi’nde ve Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan belediye arazilerinin satılarak mevcut belediye borcunun ödenmesi için kullanılması oldu. Bu karar için MHP ve AK Parti Meclis Grubu çekimser oy kullandı. Satış kararı İYİ Parti ve CHP’nin oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclis toplantısının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Önceki Dönem Alanya Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Yılmaz Bağışlar, bu karara tepki göstererek sert bir açıklama yaptı.

Bağışlar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

‘’Bugün Alanya Belediye Meclisi tarafından satışa sunulan ve oy çokluğu ile kabul edilen Mahmutlar Mahallesi 2707 parsel numaralı, yaklaşık 3.500 M2 arazi için beklenen gelir yaklaşık olarak ( M2 fiyatı 15.000 TL olsun) 50 milyon lira civarındadır. Mevcut borç için devede kulak misali ...



Bu arazi, Mahmutlar mahallesinde konumu itibariyle şehir merkezindeki son Belediye arazisidir. Genel anlamda Belediye' nin kolay yoldan ilk iş olarak arazi satışı yapması yanlıştır, hele ki bu arazi tümden yanlıştır.



Meclis üyesi olarak görev yaptığım geçmiş dönemde Belediye tarafından Mahmutlar da hiç bir arazi satışı yapmadık,yaptırmadık.. Özel hastane yapımı için SGK 'ya sağlık alanı planlı şekilde devri yapılan arazi için bile yaygara yapanların bugün sessiz kalması hicap vericidir.

Sevgili Mahmutlar'lı hemşehrilerim, Mahmutlar kontenjanından seçilen mevcut görevdeki meclis üyesi ve ekibi size çok büyük ihanet ediyor.



Mevcut Mahalle muhtarımız, bu satışa dava açmaz ise o da ihanet etmiş olacaktır. Hukuksal taraf rolünü araştırıyorum eğer mümkün olursa ben dava açacağım hiç merak etmeyin.’’