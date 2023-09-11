Kim Milyoner Olmak İster'de final sorusuna kadar gelen Rabia Birsen Göğercin, 1 milyon liralık soruyu da doğru cevaplayarak büyük ödülün sahibi oldu. Kolu ampute edilen ve biyonik kol kullanmaya başlayan Göğercin, "Kolumu kıyma makinesine kaptırmıştım. Şimdi daha havalı bir kolum var" ifadelerini kullandı.

"KOLUMU DALGINLIKLA KIYMA MAKİNESİNE KAPTIRDIM"

Geçtiğimiz hafta kendisinden bahseden yarışmacı, 24 yaşındayım, Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldum. Bir kedim bir köpeğim var aynı zamanda kaktüs yetiştiriciliği yapıyorum. Kolumu geçen sene kıyma makinesine kaptırdım. Sağ elim bilekten ampute edildi ve sonra daha havalı bir kolum oldu. Alet sayesinde fiziksel hareketliliğim devam ediyor. Cihaza kod vererek hareket ettirebiliyorum. Babamın dükkanında ona yardım etmek için kıyma makinesinin başına çekmiştim. Ufak bir dalgınlıkla kıyma makinesine kaptırdım" dedi.

"HASTANEDE SÜREKLİ CAMA ÇIKIP GELENLERE BALKON KONUŞMASI YAPIYORDUM"

Dün akşamki bölümde yeniden yaşadığı süreçten bahseden Rabia Birsen Göğercin, "Dükkandan hastaneye gittiğimiz süreç düşünülenden daha komik. Dükkandan kıyma makinesi ile ambulansa binerek hastaneye gittik. Doktorum beni o kadar güzel karşıladı ki... Benim olduğum odada sürekli bir gırgır ortamı vardı. Esnaf olduğumuz için çok komşumuz vardı ben sık sık cama çıkıp balkon konuşması yapıyordum onlar da alkışlıyordu. O süreçte bana herkes sevgisini hissettirdi."

"PARAYI KAZANIRSAM KENDİME ESTETİK KOL YAPTIRACAĞIM"

1 milyonluk soru öncesinde parayı kazanırsa ne yapacağından bahseden Göğercin, "Kazanırsam bir estetik el yaptıracağım. İstediğim el biyonik kol gibi hareket eden bir şey değil. Sol elimin aynısını tarayarak aynısının simetrisini sağ koluma göre uyarlıyorlar. O kadar gerçekçi oluyor ki... İkinci ameliyatı olurken aynı odada kaldığım arkadaşımın iki bacağı yoktu. Kendisiyle iletişime geçerek ona protez bacak yaptırmak istiyorum. Babam olay olduktan sonra biyonik kol yaptırmak istedi, ben önce istemiyordum. Kabul edeceğimi düşünmemiştim bir de fiyatı yüksek. Babamın üzüntüsü kolumun acısından çok daha üzdü" ifadelerini kullandı. Kenan İmirzalıoğlu da yarışmacının anlattıkları karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

1 MİLYON TL KAZANDI

Yarışmada 1 milyonluk TL'lik soruda " Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusu soruldu. Şıklar ise "Ş,V,G,H" olarak verildi. V harfini seçen Göğercin, doğru cevap vererek 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Doğru cevabı verdiğini görünce büyük sevinç yaşayan yarışmacı, gözyaşlarına hakim olamadı.

KAYNAK: Son Dakika.com