Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, “Evcil hayvanlara çip takılması bir çok sebepten oldukça önemli” dedi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, kedi ve köpek gibi evcil hayvanlara çip takma konusunda çağrıda bulundu. Yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden bu uygulama ile Alanya’da üç binin üzerinde evcil hayvan çip takılmış durumda. Çip takma işlemi, hayvanların aşılarının yapılmasını, kayıt altına alınmasını, kimliklendirilmesini ve belge verilmesini mümkün kılıyor.

ÇİP TAKTIRMANIN FAYDASI ÇOK

Rüzgar, çiplerin önemini vurgulayarak, kaybolan evcil hayvanların nerede bulunabileceğini takip etmeyi, sağlık durumlarının kontrol edilmesini ve salgın hastalık gibi durumlarda hayvan sahiplerini tespit etmeyi kolaylaştırdığını ifade ederek, “Bu çip takma işlemi, hayvanların aşılarını yapmamızı, kayıt altına almamızı, kimliklendirme yapmamızı ve belge vermeyi mümkün kılıyor. Bunun önemi, hayvanlarımız kaybolduğunda onları nerede bulabileceğimizi takip etmemizi, sağlık durumlarını kontrol etmemizi ve salgın hastalıklar gibi durumlarda hayvanın sahibini tespit edebilmemizi sağlıyor. Zaten başıboş hayvanları belediye barınağında topluyoruz ve ilçe müdürlüğü olarak elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu. Mehmet Rüzgar, yeni hayvan sahiplerini evcil hayvanlarını kayıt altına alıp çip takmaları konusunda teşvik etti ve özellikle yeni doğan hayvanlar için bu işlemin önemini vurguladı. Rüzgar, tüm evcil hayvan sahiplerini çiplerini takdırmak için ilçe müdürlüğüne gelmeye davet etti.