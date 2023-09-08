Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Alanya'da hayvancılıkla uğraşan vatandaşların büyük baş, küçük baş hayvanlarına yönelik sağlık taramaları yapıldı.

Yapılan taramalarda Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından şu bilgilere yer verildi:"

📌12.000 Büyük Baş, 85.000 koyun ve keçinin 2 kez sağlık taramaları yapıldı. Bu kapsamda hayvanlara Şap, Veba, Brucella, çiçek, kuduz aşıları yapıldı.

📌 Tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara kulak küpesi, koyun keçi, köpek ve kedilere çip takılarak kayıt altına alınmıştır.

📌 Arıcılık yapan vatandaşlarımızın kovanları barkotlanarak kayıt altına alınmıştır."