Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Alanya'da hayvancılıkla uğraşan vatandaşların büyük baş, küçük baş hayvanlarına yönelik sağlık taramaları yapıldı. 

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Yapılan taramalarda Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından şu bilgilere yer verildi:"
📌12.000 Büyük Baş, 85.000 koyun ve  keçinin 2 kez sağlık taramaları yapıldı. Bu kapsamda hayvanlara  Şap, Veba, Brucella, çiçek, kuduz aşıları yapıldı. 
📌 Tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara kulak küpesi, koyun keçi, köpek ve kedilere çip takılarak kayıt altına alınmıştır.
📌 Arıcılık yapan vatandaşlarımızın kovanları barkotlanarak kayıt altına alınmıştır."