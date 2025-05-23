Alanya’da polis destekli avukatlar eşliğinde gerçekleştirilen marka denetimleri ve operasyonlara Konaklı Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KEYDER) Başkanı Hilmi Uyar’dan sert tepki geldi. Uyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılan uygulamaların esnafa karşı adeta bir baskı ve sindirme operasyonuna dönüştüğünü belirterek, “Yeter artık, bu esnaf sahipsiz değil!” dedi.

“ESNAF SUÇLU GİBİ MUAMELE GÖRÜYOR”

Turizm sezonunun hemen başında başlatılan baskınların esnafı hedef aldığını vurgulayan Uyar, “Polis destekli avukatlar, ‘marka koruyoruz’ diyerek dükkânları basıyor, ürünlere el koyuyor. Esnaf adeta suçlu gibi muamele görüyor” şeklinde konuştu.

“HERKES BİLİYOR AMA ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR”

Alanya ve çevresindeki turistik bölgelerde satılan ürünlerin büyük oranda imitasyon olduğunu herkesin bildiğini vurgulayan Uyar, “Sezon en fazla dört ay sürüyor. Biz bu sürede kira, vergi, işçi maaşı ödüyoruz. Gerçekçi olunmalı. Esnafı yok sayarak bu sistem yürütülemez” dedi.

“GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR KABUL EDİLEMEZ”

Uyar, baskınlar sırasında bazı esnafın gözaltına alınmasına da sert tepki gösterdi. “Odalarında gözaltına alınan üç esnaftan birinin tutuklanmasını kabul etmiyoruz” diyen Uyar, “Ehline uyar bunlar! Bu yapılanlar ne adalete ne vicdana sığar” ifadelerini kullandı.

ODA BAŞKANLARI VE MİLLETVEKİLLERİNE TEPKİ

Meslek odalarının sessizliğini de eleştiren Uyar, “Bu baskınlar sizin üyelerinize yapılıyor. Sadece aidat toplamakla olmaz, koltuklarda oturup üç-beş mesaj atmakla bu işler çözülmez” dedi. Milletvekillerine seslenen Uyar, “Bu halk sizi Meclis’e gönderdi. Şimdi halk ezilirken neredesiniz? Fotoğraf çektirmekle vekillik yapılmaz” ifadelerine yer verdi.

“BU HALK HER ŞEYİ NOT EDİYOR”

“Esnaf ne hırsız, ne sahtekâr. Alın teriyle geçinmeye çalışan insanlar baskı altında eziliyor” diyen Uyar, “Bugün susanlar, yarın bu halkın karşısında hesap verir” diyerek uyarıda bulundu.

“EZİLEN ESNAFIN SESİNİ DUYUN!”

KEYDER Başkanı Hilmi Uyar, sözlerini şu çağrıyla tamamladı:

“Bu halk, bu esnaf boyun eğmeyecek! Ezilene ezilene büyüyen bu çığlığa artık kulak verin!”