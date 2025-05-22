Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Alanya Kaymakamlığı koordinasyonunda ve Alanya Gençlik Merkezi tarafından anlamlı bir "Kitap Okuma Etkinliği" düzenlendi. Etkinlik, farklı kuşakları bir araya getirerek hem kültürel bir paylaşım hem de sosyal bir sorumluluk örneği sergiledi.

Alanya Huzurevi'nde gerçekleşen bu özel buluşmada, gençler huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek birlikte kitap okudu. Okuma etkinliğinin ardından ise, okunan kitaplar üzerine derinlemesine bir tartışma ve değerlendirme oturumu yapıldı. Farklı yaşam deneyimlerine sahip gençlerin ve büyüklerin aynı kitap üzerine yaptıkları yorumlar, konuya farklı pencerelerden bakılmasını sağlayarak kitap analizine zenginlik kattı. Bu durum, katılımcılar arasında anlamlı bir kültürel paylaşım ortamının oluşmasına zemin hazırladı.

Etkinlik, gençlerin sosyal sorumluluk bilincini pekiştirmesinin yanı sıra, büyüklerin bilgi ve tecrübelerinin genç nesillere aktarılması için de önemli bir platform sundu. Kuşaklar arası bu değerli etkileşim, hem gençlerin ufkunu genişletti hem de huzurevi sakinleri için keyifli ve anlamlı anlar yaşattı.