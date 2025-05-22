Alanya Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren E. Oto isimli oto tamir firması, bir vatandaşın kaza sonrası kasko kapsamında yaptırdığı araç onarım işlemlerini eksik gerçekleştirerek yalnızca teknik değil, hukuki mağduriyetlere de neden olduğu ileri sürüldü.



Kazaya karışan araçta sol ön tampon, çamurluk ve davlumbaz bölgesinde hasar meydana gelmişti. Kasko masrafları sigorta şirketi tarafından karşılandı ve ödeme araç sahibinin hesabına yapıldı. Ancak anlaşmalı servis olmayan tamir firması, aracın işlemleri henüz tamamlanmamışken, araç sahibine haber vermeden kasko dosyasını kapattığı iddia ediliyor. Firma, sipariş edilen sol ön davlumbazdaki kırık olan parçayı yenisi ile değiştirmedi ve ön tampon braketi gibi bazı parçaları da hiç talep etmeyerek müşteriye bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadığı iddia ediliyor.



BRAKET İÇİN EKSTRA PARA İSTENDİ

En dikkat çeken kısım ise bundan sonra yaşandı. İddiaya göre firma yetkilisi, eksik yapılan onarıma rağmen, hesapta gözüken tam kasko ücretinin kendisine gönderilmesini talep etti. Mağdur vatandaşa WhatsApp üzerinden IBAN numarası gönderilerek oldu bittiye getirilmeye çalışıldı. Vatandaş, bu yöntemin yasal olmadığını belirterek, “2 ay geçmesine rağmen sipariş listesinde görülen davlumbaz parçası vermiyorsanız ücretinde tamamını de talep edemezsiniz” diyerek tepki gösterdi. Buna rağmen iyi niyetle boya ve işçilik ücretini ödemeye hazır olduğunu ifade eden vatandaş, bu ödemenin faturaya IBAN bilgilerinin işlenerek kendisini gönderilmesini ve ödemeyi bu işlemlerden sonra yapacağını belirtti. Ancak firma yetkilisi bu talebi reddettiği ileri sürüldü.





FATURA KESİP PARAYI ALMAK YERİNE VATANDAŞ İLE UĞRAŞMAYI TERCİH ETTİ

Yaşananların ardından mağdur vatandaş büyük bir şok daha yaşadı. Firma yetkilisi Ş.E, kendisinden fatura kesmeden istediği parayı alamayınca bu kez konuyu Alanya İcra Mahkemesi’ne taşıdı. Hem kusurlu işlemlerle mağdur edilen hem de dava edilerek ikinci kez mağduriyet yaşayan vatandaş, "Kimsenin emeğine konmam, yapılan işi ödemeyi zaten kabul ettiğimi son görüşmemizde söyledim ama eksik ve usulsüz işlemler için haksız talebe de boyun eğmem. Benim sipariş edilen parçam ne amaçla bana verilmiyor?" diyerek duruma tepki gösterdi.



Olay, oto servislerinde denetim ve şeffaflığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Firmanın başka vatandaşları da mağdur edip etmediği merak konusu…



