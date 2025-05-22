Ege Denizi, bu sabah erken saatlerde 6,1 büyüklüğündeki şiddetli bir depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, depremin merkez üssü 35.7412°K enlem ve 25.9050°D boylam koordinatlarında, Girit Adası açıklarında ve yerin 25,3 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen bu güçlü sarsıntı, Türkiye'nin batı ve güney bölgelerinde geniş çapta hissedildi. Özellikle İzmir, Aydın, Muğla, Denizli ve Antalya gibi illerde vatandaşlar büyük bir panik yaşadı. Antalya'nın doğu ilçelerinden Alanya'da da sarsıntı yoğun şekilde hissedilirken, insanlar kısa süreliğine evlerinden dışarı çıktı. Depremin etkisi Türkiye sınırlarını aşarak, çevre ülkeler Libya ve Kıbrıs'tan da hissedildiği bildirildi.

İlk belirlemelere göre, deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Ancak vatandaşlar arasında kısa süreli bir tedirginlik ve panik havası hakim oldu.

Depremin ardından açıklamalarda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, 6,1 büyüklüğündeki bu depremin ardından 5 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntıların beklenebileceği uyarısında bulundu. Tüysüz ayrıca, depremin merkez üssü ve derinliği göz önüne alındığında, tsunami riskinin düşük olduğunu ancak bu ihtimalin tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin hemen ardından bölgede detaylı hasar tespit çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Her iki kurum da vatandaşlara artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları ve özellikle resmi kurumlar dışındaki bilgi kirliliğine itibar etmemeleri konusunda çağrıda bulundu. Depremle ilgili tüm gelişmelerin resmi kaynaklar aracılığıyla şeffaf bir şekilde paylaşılmaya devam edeceği belirtildi.