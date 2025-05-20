Kuraklık ve iklim değişiklikleri sonucunda son yıllarda dünyadaki birçok ülkede ani su baskınları sıkça gündeme gelmeye başladı. Bu tür su baskını ve sellerde can ve mal kayıpları, baskınların şiddetli olması; afetten öte “felaket” olarak haber bültenlerinde yer alıyor. 2020’li yılların başından bu yana büyük felaketlerin sıkça duyulduğu günümüzde bilim insanları da bu konuda gerekli raporlar içeren bilimsel çalışmaları hızlandırdı.

ALKÜ’DEN RİSKLERİ GÖSTEREN BİLİMSEL ÇALIŞMA

Türkiye’nin en güzel turizm ve tarım şehirleri arasında olan Alanya’da, vatandaşların ve turistlerin güvenliği için kolluk kuvvetlerinin üst düzeyde önlemler almalarının yanında vatandaşların doğal afetlerden oluşacak yıkımlardan en az hasar görmeleri için bilimsel çalışmalar hazırlanıyor. Bu bilimsel çalışmaların hazırlanmasında da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) akademisyenleri birçok alanda çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Hidroloji, barajlar, akarsular, göller, taşkın kuraklık modelleme çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası bilim camiasında önemli çalışmaları olan ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Mehmet Dikici öncülüğünde lisans ve yüksek lisans öğrencileriyle birlikte Alanya ve çevresindeki derelerin taşkın riski raporlandı.



ALANYA’DAKİ DERELERİN TAŞKIN RİSKİ ORTAYA ÇIKARILDI

Doç. Dr. Mehmet Dikici’nin danışmanlığındaki yüksek lisans öğrencileri Tasvire Gökce ve Zübeyde Demirel, Demirtaş-Sedre Çayı ile Oba Çayı’ndaki taşkın oluşabilecek alanların model haritasını çıkardı. “MIKE Hidrolojik Model Programı ile Alanya İlçesi Demirtaş-Sedre Çayı Taşkın Bölgesinin Modellenmesi” adlı çalışmada ve “MIKE Hidrolojik Model Programı ile Alanya İlçesi Oba Çayı Taşkın Bölgesinin Modellenmesi” adlı çalışmada özel yazılımlı harita programları yardımı ile derelerin çevresindeki ani su baskınlarında sel ve taşkın oluşabilecek alanlar belirlendi. Doç. Dr. Mehmet Dikici’nin lisans öğrencilerine hazırlattığı bitirme tezlerinde Kargı Çayı, Dim Çayı, Sapadere Kanyonu, Alara Çayı, Delice Deresi, Sinad Deresi ve Manavgat Barajı’nın olası bir yıkılmada ortaya çıkacak risk durumları belirlendi.

DERE KENARLARINDA YAPILAR KALDIRILMALI

Sel ve taşkın oluşabilecek alanların belirlenmesinin ardından sonuçların değerlendirilmesi ile çözüm önerileri ortaya çıkarıldı. Yapılan çalışmanın sonucunda iklim değişikliğine bağlı olarak çarpık kentleşmenin ve ormansızlaştırmanın etkileri incelenirken derelerin kenarlarında taşkın anında zarar görecek yapıların kaldırılması ve dere kesitlerinin ıslah edilmesi, derelerin işletmelerinin denetimi, halkın bilinçlendirilmesi tavsiye edildi.



ALANYA İÇİN ÇALIŞMALAR DERİNLEŞİYOR

Yapılan bu bilimsel çalışmalarda ALKÜ ile MSB Harita Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile elde edilen harita verileri kullanıldı. Alanya ve çevresindeki derelerin taşkın risklerinin değerlendirildiği raporlara öncülük edecek bilimsel çalışmalar Doç. Dr. Mehmet Dikici koordinatörlüğünde devam ediyor. Bunun yanında yeni dönemde Gazipaşa ile Manavgat arasındaki bölgelerde 5 yeni bilimsel çalışmanın eğitim hazırlığı yapılıyor.

DOÇ. DR. MEHMET DİKİCİ KİMDİR?

İklim değişikliği, taşkın ve kuraklık konularında çalışan Doç. Dr. Mehmet Dikici; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında İklim Değişikliği Başkanlığı Bilim Danışma Kurulu’nda görev aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Su Şurası Bilim Kurulu’nda da görev alan Doç. Dr. Dikici, ALKÜ’de çalışmaya başlamadan önce 17 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğünde çalıştı.

