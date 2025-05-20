Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden firmalara karşı yürüttüğü denetimlerini sürdürerek hileli ürün satan işletmeleri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Bakanlığın 2 Ekim 2024 tarihinden bu yana resmi internet adresi olan guvenilirgida.tarimorman.gov.tr üzerinden yayımladığı listelerde, özellikle et ürünlerindeki akıl almaz hileler dikkat çekiyor.

Yapılan son denetimler sonucunda, bazı işletmelerin etiketlerde açıkça "dana eti" ifadesini kullanmasına rağmen ürünlerinde domuz eti sattığı tespit edildi. Halk sağlığını hiçe sayan bu durum, tüketiciler arasında büyük bir infiale yol açarken, denetimlerin daha da sıklaştırılması yönünde talepler yükseliyor.

Bakanlığın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" başlığıyla yayımladığı listeye göre, Türkiye genelinde şu ana kadar 7 farklı işletmede domuz eti satışı belirlendi. Bu işletmelerin illere göre dağılımı ise şöyle:

Bursa: 2 işletme

Konya: 2 işletme

Antalya: 1 işletme

Muğla: 1 işletme

Balıkesir: 1 işletme

Bu verilere göre, Bursa ve Konya domuz eti satışı yapılan iller arasında ilk sıralarda yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu ifşaatları, tüketicilerin gıda alışverişlerinde daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne sererken, hileli gıda üretimi ve satışına karşı mücadelenin aralıksız devam edeceği belirtildi.



