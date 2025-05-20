Alanya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 106. yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı görkemli bir Fener Alayı yürüyüşüyle kutladı. Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi'nin işbirliğiyle organize edilen yürüyüş, binlerce Alanyalıyı bir araya getirdi.

Yürüyüşe Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gençler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen coşkulu kalabalık, marşlar eşliğinde unutulmaz bir atmosfer oluşturdu.

Kaymakam Ürkmezer, Başkan Özçelik, protokol üyeleri ve vatandaşlar, gençlerin yaktığı gençlik meşaleleri eşliğinde eski belediye binası önüne kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca birlik ve beraberlik mesajları verilirken, gençlerin enerjisi ve coşkusu dikkat çekti.

Fener Alayı yürüyüşünün ardından kutlamalar, Alanya Belediyesi arkasında düzenlenen konser etkinliğiyle devam etti. Konserde gençler ve Alanyalılar doyasıya eğlenerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu yaşamaya devam etti. Alanya'daki bu anlamlı ve coşkulu kutlamalar, milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.