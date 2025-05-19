Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer'in katılımıyla, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü, Alanya'da büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı. Törenler, ilk olarak Alanya Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumuyla başladı.

Ardından kutlamalar, Milli Egemenlik Stadı'na taşındı. Buradaki programa Kaymakam Ürkmezer'in yanı sıra Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Cumhuriyet Savcısı Nacihan Örsoğlu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, gaziler, şehit aileleri, gençler ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Ürkmezer, ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Türk bayrağını teslim aldı. Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nazif Emre Kıldıgıcı, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Kutlamalar, gençlerin birbirinden etkileyici gösterileriyle devam etti. Arıkan Yılmaz Dim Lisesi öğrencilerinin halk oyunları gösterisi büyük beğeni toplarken, gençler Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni coşkuyla okudu. Hasan Çolak Anadolu Lisesi öğrencileri şiirler seslendirdi ve tüm gençler hep bir ağızdan Türk Gençliği'nin Atatürk'e Cevabı'nı okuyarak milli şuuru pekiştirdi.

Programda ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin zeybek gösterisi, Stat Cimnastik sporcularının cimnastik gösterisi, Özel Yaşam Tasarım Okulu öğrencilerinin 19 Mayıs temalı gösterisi, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcularının taekwondo gösterisi ve ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin step aerobik gösterileri de yer aldı.

Kutlama programı, ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve gösteri gruplarının birlikte açtığı dev Türk bayrağı ile görkemli bir final yaptı. Törenin ardından Kaymakam Ürkmezer ve protokol üyeleri, programa katkı sağlayan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

