

Alanya Demirtaş Jandarma Karakol Komutanlığı, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Yeşil Deniz Kaplumbağaları ve Caretta Carettaların üreme alanlarını koruma altına almak amacıyla önemli bir çalışma gerçekleştirdi. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Demirtaş, Keşefli, Seki, Yeşilöz ve Uğrak Mahalleleri'nin sahil kesimlerinde titiz bir denetim yaparak deniz kaplumbağalarının yuvalama bölgelerini kontrol etti.

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, jandarma ekipleri sahilde bulunan vatandaşlarla da yakından ilgilenerek bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu. Vatandaşlara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik 2009/10 sayılı genelgesi hatırlatılarak, yuvalara zarar verilmemesi ve yavruların korunması konusunda uyarılarda bulunuldu. Bu duyarlı çalışma, Alanya Jandarması'nın sadece asayişi sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda doğal yaşamın korunmasına yönelik önemli bir sorumluluk üstlendiğini gösterdi.