Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Doğa Yürüyüşü, Alanya gençliğinin coşkusunu tarihi ve doğal güzelliklerle harmanladı. Öğrenciler, etkinliğin başlangıç noktası olan tarihi Alanya Kalesi'ne Damlataş Teleferik ile keyifli bir yolculuk yaparak ulaştılar.

Alanya'nın nefes kesen manzarası eşliğinde kalenin tarihi atmosferini soluyan gençler, ardından Kızılkule'ye doğru anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca hem doğanın tadını çıkaran hem de Gençlik Haftası'nın heyecanını yaşayan öğrenciler, etkinliğin sonunda Kızılkule'de gururla Türk bayrağını açarak milli birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bu anlamlı etkinlik, gençlerin hem fiziksel aktivitede bulunmasına hem de milli bayramın ruhunu yaşayarak Alanya'nın tarihi dokusunu keşfetmesine olanak sağladı.