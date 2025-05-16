Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında, 15-21 Mayıs Aile Haftası Alanya'da anlamlı bir yürüyüş ve programla kutlandı. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve eşi Miray Ürkmezer'in öncülüğünde gerçekleşen yürüyüş, Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü önünden başladı.

Yürüyüşe Kaymakam Ürkmezer ve eşi Miray Ürkmezer'in yanı sıra Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fatma Aksoy, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Fikret Namal, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, kurum amirleri, öğrenciler, aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Yaşam Tasarım Okulları Bando Takımı'nın coşkulu marşları eşliğinde ilerleyen kortejde, öğrenciler, aileler ve çocuklar ellerinde "2025 Aile Yılı" yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla Alanya Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, Aile Haftası'nın önemi bir kez daha hatırlandı.

Atatürk Anıtı önünde Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından özel bir program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fatma Aksoy, ailenin toplumdaki temel rolüne dikkat çekerek, 2025 Aile Yılı kapsamında planlanan etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Programın sonunda Kaymakam Fatih Ürkmezer, alanda bulunan vatandaşların ve ailelerin 2025 Aile Yılı'nı içtenlikle kutladı. Ailelerle samimi sohbetler gerçekleştiren Kaymakam Ürkmezer, bu anlamlı günün anısına onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu anlamlı etkinlikle Alanya, 2025 Aile Yılı'na güçlü bir başlangıç yapmış oldu.