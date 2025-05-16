Konya Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü, üniversite gençlerinden oluşan bir grupla hafta sonu Antalya'nın incisi Alanya'da unutulmaz bir "Kardeşlik Kampı"na imza attı.

Kamp süresince Alanya'nın zengin dini, tarihi ve kültürel mekanları, rehber eşliğinde gençlerin ilgisine sunuldu. Öğrenciler, bu keşif yolculuğunun yanı sıra düzenlenen kitap okuma etkinlikleri, samimi sohbet ortamları ve eğlenceli oyunlarla da dolu dolu vakit geçirdi. Programın en önemli kazanımlarından biri ise, öğrenciler arasındaki kardeşlik ve dayanışma duygularının pekişmesi oldu ki bu durum gençler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Bu anlamlı organizasyona katılan üniversiteli gençler, kendilerine bu fırsatı sunan Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge'ye teşekkürlerini ilettiler. Ayrıca, Alanya'da gençlere gösterdikleri yakın ilgi ve destekten dolayı Alanya İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan, İlçe Gençlik Koordinatörü Turan Topçuoğlu, Koordinatör Yardımcısı Süleyman Ören ve İbrahim Başkaptan Kur'an Kursu Müdürü Hasan Ali Kaçmaz hocalarına da minnetlerini dile getirdiler.