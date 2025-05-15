Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) akademik çalışmalarının yanında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile güçlü iş birlikleri yaparak bölgesine hizmet etmeye devam ediyor. ALKÜ, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü arasında adli tıp hizmetlerinin kalitesini artırmak ve adli tıp uzmanlık eğitimi sağlamak amacıyla önemli bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokol; Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hızır Aslıyüksek, Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ve Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin ile ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan tarafından imzalandı. Protokol kapsamında Alanya’da adli tıp alanındaki hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulabilmesi için Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morgu ve otopsi salonlarının kullanılması, ALKÜ Tıp Fakültesi öğrencileri ve Adli Tıp Ana Bilim Dalı uzmanlık öğrencilerinin, otopsi ve ölü muayene işlemlerine katılarak pratik eğitim alması, yeni teknolojilerin uygulanması ve bilimsel çalışmalar konusunda da iş birliği yapılması yer alıyor. Ayrıca imzalanan protokolle birlikte Alanya Adli Tıp Şube Müdürlüğü, hastanenin mevcut tıbbi altyapı olanaklarından da faydalanabilecek. 5 yıl süreyle geçerli olacak protokolün süresi dolduğunda taraflardan birinin itirazı olmadığı takdirde protokol, 5 yıl daha uzatılabilecek.



REKTÖR TÜRKDOĞAN: “ALANYA VE ÇEVRE İLÇELER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Alanya’da adli tıp hizmetlerine duyulan ihtiyacın farkında olduklarını belirten Rektör Türkdoğan, “Vatandaşlarımızın en zor dönemlerinde yaşadıkları zorlukları hafifletmek için büyük bir çaba göstererek uzun süren görüşmeler yaptık. Nüfus yoğunluğunun yaklaşık 360 bin kişi olduğu ve yıllık ölümlü adli vaka sayısının 300’e yakın olduğu göz önünde bulundurulduğunda Alanya ilçe merkezinde otopsi işlemlerinin yapılması gerektiğini, Alanya ve çevre ilçeler için bunun çok önemli olduğunu biliyoruz. 1 Ocak 2025 itibarıyla tam kapasiteyle hizmet veren kurumumuz, cenazelerin hızlı bir şekilde yakınlarına teslim edilmesini sağlayarak süreci kolaylaştırıyor. Adli Tıp Kurumunun hizmet kalitesini artırmak, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Morgu ile aynı kattaki bazı oda, otopsi salonu ve alanların Antalya Grup Başkanlığı Alanya Adli Tıp Şube Müdürlüğünce ölü muayene ve otopsi işlemleri için kullanılmasını sağlamak amacıyla yeni bir protokol imzaladık. İmzalanan protokol ile Alanya’daki adli tıp hizmetlerinin etkinliği artacak ve aynı zamanda adli tıp alanındaki bilimsel araştırmalar da desteklenecek. Sürecin başından itibaren desteklerini esirgemeyen Adli Tıp Kurumu Başkanı Sayın Dr. Öğr. Üyesi Hızır Aslıyüksek'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, imzalanan protokolün tüm kurumlara ve Alanya’mıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

UZUN SÜREN ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ

Geçtiğimiz kasım ayında Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hızır Aslıyüksek ile ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan beraberindeki heyetle birlikte Alanya Adalet Sarayı’nda Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin ile görüşmüş; burada yapılan görüşmenin ardından Başkan Aslıyüksek ve Rektör Türkdoğan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçmişti. Ziyarette Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler ve beraberindeki ekip, Başkan Aslıyüksek ve Rektör Türkdoğan ile adli tıp işlemlerin yapılacağı alanlarda incelemelerde bulunmuş olup görüşmelerin ardından Rektör Türkdoğan yaptığı açıklamada, Alanya’da otopsi işlemleri ve adli tıp biriminin 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla tam kapasiteli olarak hizmete açılacağı müjdesini vermişti.