Alanya, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü başlayacak olan Gençlik Haftası etkinlikleriyle gençlerin enerjisiyle dolup taşacak. 21 Mayıs'a kadar sürecek olan kutlamalar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Milli Egemenlik Stadı'nda düzenlenecek büyük bir törenle zirveye ulaşacak.

Gençlik Haftası'nın açılışı, 15 Mayıs Perşembe günü saat 09.00'da Alanya Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nazif Emre KILDIRGICI tarafından sunulacak çelenk sonrası, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrak göndere çekilecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ise saat 09.00'da Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek çelenk sunma töreniyle başlayacak. Ardından, kutlama programı saat 09.45'te Milli Egemenlik Stadı'nda devam edecek. Atatürk Anıtı önündeki öğrenci ve topluluklar stadyuma taşınarak tribünlerde yerlerini alacak.

Milli Egemenlik Stadı'ndaki kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Ardından, ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından Türk Bayrağı, Alanya Kaymakamı Sayın Dr. Fatih ÜRKMEZER'e teslim edilecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü yapacak. Tören boyunca halk oyunları gösterileri, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin okunması, şiir dinletileri, Türk Gençliği'nin Atatürk'e Cevabı'nın okunması, zeybek gösterisi, cimnastik gösterisi, Özel Yaşam Tasarım Okulu'nun özel gösterisi, taekwondo ve step aerobik gösterileri sergilenecek. Kutlamalar, coşkulu bir bayrak finali ile sona erecek.

Alanya'daki bu anlamlı hafta ve bayram kutlamalarına tüm vatandaşların katılımı bekleniyor.