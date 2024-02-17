TFF 3. Lig 4. Grup’ta 19. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Armoni Alanya Kestelspor Kulübü, deplasmanda İzmir ekiplerinden Bergama Belediyespor ile karşı karşıya geldi. 14 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmada Mavi-Beyazlı ekip 54. dakikada Hazarhan Karaca ile maçın ilk golünü buldu. Ev sahibi Bergama Belediyespor ise Kestelspor’un golüne 61. dakikada Süleyman Okçu’nun attığı golle karşılık vererek maçını skorunu belirledi. Temsilcimiz Kestelspor maçı 10 kişi tamamladı. Harun Kaya maçın uzatma dakikalarında yediği kırmızı karta takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Editör: Can KISA