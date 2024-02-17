AXA Sigorta Efeler Ligi'nde temsilcimiz Brand Group Belediyespor Kulübü, bugün saat 14:00'te, Alanya Atatürk Spor Salonu'nda Türşad Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Alanya’nın Efeleri karşılaşmadan 3-1 galip gelerek puanı hanesine yazdırdı. TÜRŞAD’ı 3-1 yenenn temsilcimiz puanını 35’e çıkararak 5. sıradaki yerini korumaya devam ediyor.
Belediyespor Ekibi önümüzdeki hafta deplasmanda Develi Belediyespor Kulübü ile Develi Murat Kocatürk Kapalı Spor Salonu’nda karşı karıya gelecek.
Setler
1. Set: 25-19 Brand Group Belediyespor Kulübü
2. Set: 27-29 TÜRŞAD Spor Kulübü
3. Set: 25-21 Brand Group Belediyespor Kulübü
4. Set: 25-19 Brand Group Belediyespor Kulübü
Editör: Can KISA