Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce yetenekli yarışmacının başvurduğu “Bizim Star Ses Yarışması”nın 2. etabı, Kepez’de büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen yarışma, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluştu. Ön elemeleri geçen 12 yetenek, en iyi performanslarını sergiledi. İlk elemelerden itibaren güçlü performanslarıyla dikkat çeken yarışmacılar, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Müzik tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği yarışma, önümüzdeki haftalarda da devam edecek. 12 yarışmacı elenerek, 12 haftanın sonunda finale kalan isimler müzik dünyasının yeni yıldızı olmak için sahneye çıkacak. Jüri koltuğuna oturan Adnan Koparan, Ümmü Erbil, Murat Balaban, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı İcra Heyeti Şefi Yiğit Aktı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, MESAM Teknik Kurulu Üyesi Haydar Tanrıverdi, yarışmacıları değerlendiren isimler arasında yer aldı.

Bizim Star Ses Yarışması’nın 2. etap birincisi Kubat Ünlü, ikincisi Onurcan Doğancı ve üçüncüsü Beste Sezer oldu.