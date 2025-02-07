AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve bir önceki dönem İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Alanya Sevdalıları Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette, ALSEV Başkanı Kemal Yetgin, derneğin çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Birlik ve beraberliğin daim olması temennisiyle, Alanya için yürütülen çalışmalarda her zaman yanlarında olan Tavlı ve Toklu’ya teşekkür edildi.

Başkan Yetgin, ziyaret ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

‘’AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Mehmet Şarani Tavlı ve bir önceki dönem İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Toklu’yu dernek yerimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk.

Kendilerine derneğimizin çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Birlik ve beraberliğimizin daim olması temennisiyle, ilçemiz için yürüttüğümüz çalışmalarda her zaman yanımızda olan değerli büyüklerimize teşekkür ederiz. ‘’