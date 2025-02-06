Alanya Belediyesi, Yeniköy Mahallesi’nde yaşam koşulları kötü olan Selim ve Mümine Kızılca çiftçi için harekete geçti. Aileye konteyner ev desteği sağlanarak barınma sorunu çözüldü. Belediye ekipleri tarafından yerleştirilen konteyner ev, temel ihtiyaçları karşılayacak şekilde aileye teslim edildi. Ev teslimi sırasında Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Belediye Meclis Üyeleri Ufuk Aras Solmaz ve Halime Dim Ceylan da aileyle bir araya gelerek mutluluklarını paylaştı. Meclis Üyesi Ceylan, bu tür sosyal destek projelerinin artarak devam edeceğini belirtti.

CEYLAN: KİMSEYİ MAĞDUR BIRAKMAYACAĞIZ

Meclis Üyesi Halime Dim Ceylan, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, “Alanya Belediyesi olarak vatandaşlarımızın daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasını sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’in öncülüğünde hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına göz yummayacağız. Bu vesileyle Yeniköy Mahallesi'nde yaşam mücadelesi veren ailemizin barınma sorununu çözüme kavuşturmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

MUHTARDAN BAŞKAN ÖZÇELİK’E TEŞEKKÜR

Aile, Alanya Belediyesi’ne ve emeği geçenlere teşekkür ederek, sağlanan destek sayesinde daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşayacak olmanın sevincini yaşadı. Yeniköy Mahalle Muhtarı Ahmet Göktaş da Başkan Osman Tarık Özçelik ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti.