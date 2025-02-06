Alanya, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son verilere göre 2024 yılında nüfusunu 361 bin 873 olarak güncelledi. 2023 yılındaki 359 bin 891 nüfusun ardından, ilçede bir yılda 1.982 kişilik bir artış kaydedildi. Bu artış, bölgedeki turizm ve inşaat sektörlerindeki yoğun faaliyetlerin yanı sıra, Alanya'nın yaşanabilir bir yer olması nedeniyle tercih edilen bir destinasyon haline gelmesiyle ilişkilendiriliyor. Büyüyen nüfus, yerel ekonomiye olumlu katkı sağlamasının yanı sıra, Alanya’nın sosyal yapısını da etkileyebilir. Bu gelişmelerin öneminin artmasıyla birlikte, yerel yönetimlerin ve toplulukların bu değişime nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi