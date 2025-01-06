Kepez Belediyesi, yerel bitkilerle ve doğal taşlarla su tüketimini azaltan, sürdürülebilir kurakçıl peyzaj tekniğiyle ilçedeki kavşaklara estetik bir güzellik kazandırıyor.

Kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdüren Kepez Belediyesi, iklim değişikliğinin oluşturabileceği kuraklık tehlikesinden dolayı kurakçıl peyzaj düzenlemesini başlattı. Yeşil mimarinin sürdürülebilir olmasını ve su tasarrufu sağlayan kurakçıl peyzaj uygulamasının ilk örneği Masa Dağı bölgesinde yapılmıştı.

KEPEZ’DE KURAKÇIL PEYZAJ DÖNEMİ

Antalya Şehir Hastanesi’ne ulaşımı sağlayan caddelerin buluştuğu alandaki geometrik kavşağın düzenlemesinde su tüketimini azaltan, çevreyi koruyan sürdürülebilir peyzaj tekniği uygulandı.

Merkezinde yetişkin zeytin ağacının bulunduğu peyzaj düzenlemesinde; fazla su tüketen çim yerine kırmızı ve gri renkli cüruf taşı ile mineral filler ve doğal kum kullanıldı.

ÖNCE DRENAJI SONRA PEYZAJI YAPILDI

Sütçüler bölgesindeki Kepez Devlet Hastanesi’ne ulaşımı sağlayan Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Caddesi üzerinde bulunan kavşak da, ekolojik bir tasarımla güzelleştirildi. Elmalı Hamdi Yazır ile Hasan Polatkan caddelerinin kesiştiği kavşakta daha önce yağmur suyu drenaj kanalı çalışması yapılmıştı.

Bu çalışmanın ardından geometrik kavşak; trafik akışını, düzenli, akıcı ve güvenli hale getirmek amacıyla yeniden düzenlendi.

KAVŞAĞA RENK GELDİ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise kavşaktaki yeşil alan çalışmasında ise kurakçıl peyzaj tekniğini seçti. Yeşil mimarinin sürdürülebilirliği açısından alanda, kurakçıl peyzaj yöntemi olan kaya bahçesi düzenlemesi gerçekleştirildi. Merkezinde yetişkin zeytin ağacının bulunduğu tasarımda doğal kayalar, ağaç budamasında kesilen ve çeşitli renklerde boyanan dallar, suya dayanaklı Agave ile Frenk yemişi bitkisi kullanıldı. Düzenlemenin tamamlanmasıyla kavşak, rengarenk bir estetik görünüme kavuştu. Kavşağın çevresinde zarar gören bordür ile parke taşlarının tamiri de yapılacak. Elmalı Hamdi Hazır ile Hasan Polatkan caddelerinin refüjüne ise zeytin ağacı fidanları dikilecek.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, suya dayanaklı bitkilerle, yeşil dokunun sürdürülebilirliğini sağlayan, çevreyi koruyan peyzaj teknikleriyle caddeleri, meydanları ve bahçeleri güzelleştirmeye devam edeceklerini ifade ettiler.