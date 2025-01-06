2025 yılının ilk kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda Suriye’deki gelişmeler, terörle mücadele ve ekonomi alanındaki konular masaya yatırılacak.

Özellikle emekli maaşları ile ilgili düzenlemelerin gündemde olduğu belirtiliyor. Yıllık enflasyonun belirlenmesinin ardından memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK ve Bağkur emeklilerine ise yüzde 15,75 oranında maaş artışı yapılmıştı. Bu çerçevede en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olan bir kişi için toplamda 14 bin 468,75 lira olmuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ocak ayı içerisinde en düşük emekli maaşı için yasal düzenleme yapılacağını açıklamasının ardından bu konu da kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

Ayrıca Suriye’deki altyapı hasarlarının onarımı ve Suriyelilerin geri dönüşü gibi önemli meseleler de gündemde bulunuyor. Özellikle Münbiç çevresindeki çatışmalarla ilgili son durumlar ile Irak’ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları da toplantıda değerlendirilecek.

Toplantının ardından alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ulusa sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.