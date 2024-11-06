Kepez Belediyesi, mülkiyet ve imarla ilgili sorunlarını büyük oranda çözdüğü mahallelerin kentsel altyapı eksikliklerini tamamlıyor.

Gecekondudan modern yapılara dönüşümün sürdüğü mahallelerde, planlı kentleşme için önem taşıyan imar yolları açılıyor.



Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, planlı şehirleşmenin sürdüğü Baraj Mahallesi’nde, site tarzı konutların bulunduğu bölgede yer alan ve kapalı olan iki sokağı ulaşım ağına ekliyor.

BARAJ MAHALLESİ’NE 340 METRE YENİ YOL

Fen İşleri Müdürlüğü, yol açma çalışmasını uzunlukları 170 metre, genişlikleri 15 ve 10 metre olan 5844 ile 5861 sokaklarda yapıyor. Toplam uzunlukları 340 metre olan bu iki sokak, mülkiyet sorunlarından dolayı önceki yıllarda açılamamıştı. Güzergâh üzerindeki (Arsa tapusu verilen) yapıların tahliye edilmesinden sonra yollar ulaşıma açılabilir hale geldi.

Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşların talebini ve bölgedeki konut yapımını dikkate alarak, yolların inşasını başlattı.

İKİ SOKAĞIN YAPIMI BAŞLADI

Bölgenin planlı kentleşmesini katkı sağlayacak olan yeni yolların kazı ve doldurma işlemleriyle ilgili toprak imalatları devam ediyor. Kamyonlarla getirilen hafriyat, buldozer ve greyderle zemine seriliyor. Daha sonra silindir iş makinesiyle sıkılaştırılıyor.

“YOL YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de açıklamasında, Baraj Mahallesi’nin planlı kentleşmesine katkı sağlayacak olan 340 metre uzunluğundaki yol yapımını kısa sürede tamamlayacaklarını ifade etti.

Döneminde 6 kilometreye yakın yeni yol inşa edildiğini anımsatan Başkan Mesut Kocagöz, fen işleri yatırımlarıyla gecekondudan modern konutlara dönüşümün sürdüğü bölgeleri, hem planlı kentleşme ile buluşturacaklarını hem de vatandaşlara güvenli ve konforlu yol hizmeti sunacaklarını söyledi.