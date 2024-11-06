Alanya, dünya turizm profesyonellerinin bir araya geldiği WTM London Fuarı'nda, Türkiye standı altında yer alarak bölgenin turizm potansiyelini uluslararası ziyaretçilere tanıtıyor. Fuara Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediyesi ve ALTAV Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı ve ALTAV Başkan Yardımcısı Abdurrahman Açıkalın, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ile birlikte kalabalık bir Alanya heyeti katıldı. Özellikle İngiltere pazarıyla kurulan güçlü ilişkileri pekiştirmek amacıyla yapılan tanıtım faaliyetleriyle, Alanya’nın bu önemli pazardaki payının artırılması hedefleniyor. İngiliz turistlerin Alanya’ya olan ilgisi her yıl artarken, bölgeye katkı sunan turizm çalışmaları ve doğrudan temaslarla bu bağlar daha da güçlendiriliyor. ALTAV’ın katkılarıyla fuarda yer alan Alanya temsilcileri, İngiltere’deki turizm acenteleriyle yeni iş birlikleri geliştirerek Alanya’nın İngiltere’deki tanıtım faaliyetlerini sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Alanya’nın eşsiz plajları, tarihi ve kültürel zenginlikleri, dikkat çekici doğası, İngiliz turistlere yönelik yapılan bu etkinlikte ön plana çıkıyor ve bölgenin uluslararası turizmdeki yerini daha da sağlamlaştırıyor.

“İNGİLTERE PAZARINDAKİ BÜYÜMEMİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMALIYIZ”

Alanya Belediyesi ve ALTAV Başkanı Osman Tarık Özçelik, WTM London Fuarı'nın ilk günü için yaptığı değerlendirmede Alanya'nın İngiltere pazarı açısından büyük bir ilgiyle karşılandığını belirtti. Özçelik, "İngiltere, Alanya turizmi için uzun yıllardır önemli bir pazar ve bu pazardaki büyümemizi sürdürülebilir kılmak amacıyla buradayız. Fuarda Alanya’ya olan ilginin yoğun olduğunu görmek bizleri memnun etti. Türkiye standında ve tur acenteleri ile yaptığımız birebir görüşmeler sayesinde Alanya'nın doğal, kültürel ve sportif yönlerini İngiliz turizm profesyonellerine ve potansiyel ziyaretçilere tanıtma fırsatı buluyoruz” ifadelerini kullandı.