Olay, bugün sabah saatlerinde Alanya’nın İncekum Mahallesi’nde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre İnsansız Hava Aracı (İHA) olduğu iddia edilen hava aracı bölgedeki ormanlık alana düşerek infilak etti. Düşüşün etkisiyle ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangın, çevredeki vatandaşların ve bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahelesiyle söndürülerek kontrol altına alındı. Olay ile ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatılırken, güvenlik güçleri çevrede önlem alarak kazanın yaşandığı alanı güvenlik çemberine aldı. Panik yaratan olay ile ilgili ilk açıklama ise Antalya Valiliği’nden geldi.

Antalya Valiliği’nin sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘’ Bugün saat 08.30 sularında Alanya ilçemiz İncekum Mahallesi'nde bir hava aracının bıraktığı bilgi 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaştı. Ekiplerin olay sonucu sonuçları ilk belirlemelere göre herhangi bir kayıp ve yaralanma olmadığı anlaşılmıştır. Düşen Hava aracının infilak sonucu ormanlık alanda ortaya çıkan yangın, itfaiye ekiplerimiz tarafından söndürülmüştür. Söz konusu hava aracının maket uçağın olma ihtimali üzerinde durulmaktadır. Menşei ve kalkış konusunda ekiplerimiz tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. ’’