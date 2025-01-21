Kepez Belediyesi’nin bir iştiraki olan Kepez Ekmek, ilçe sakinlerine uygun fiyatlı ve kaliteli unlu mamuller sunarken, bir yandan da sağlık odaklı üretim anlayışıyla fark yaratıyor. Özellikle çölyak hastalarına yönelik özel olarak üretilen glutensiz ve düşük proteinli ürünler, sağlıklı beslenmek isteyen vatandaşlar içinde güvenilir bir alternatif oluşturuyor. Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Fırın İktisadi İşletmesi, hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygun üretim süreciyle vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle tüm ürünler gıda mühendislerinin denetiminde modern elektronik makineler aracılığıyla üretiliyor. Glutensiz ürün yelpazesi oldukça geniş ve farklı damak tatlarına hitap ediyor. Glutensiz normal ekmeğin yanında susamlı, çiçek, baton, tam tahıl, gobit, roll, hamburger, sandviç, baget, bazlama, köy ekmeği, ramazan pidesi, kebapçı pidesi, lavaş, simit, poğaça ve açma gibi birçok çeşit vatandaşların tüketimine sunuluyor. Bu sosyal belediyecilik hizmeti, sadece Kepez ile sınırlı kalmayıp, Antalya’nın dört bir yanına ve Türkiye’nin 17 iline ulaşarak geniş bir kitleye hizmet veriyor.

“SAĞLIKLI VE MUTLU BİR KEPEZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Günde 3.000’den fazla glütensiz ürünün hijyenik koşullarda üretildiğini bildiren Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, “Kepez Vakfı olarak halk sağlığına verdiğimiz önemin bir göstergesi olan glütensiz ekmek üretim tesisimiz, alanında örnek bir tesis olarak faaliyet gösteriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan tüm izinlerle, en ileri teknolojiye sahip elektronik makinelerde, gıda güvenliği standartlarına tam uyumlu şekilde üretim yapıyoruz. Tesisimizde, hijyen kurallarına azami dikkat edilirken gıda mühendislerimizin gözetiminde üretim gerçekleştiriliyor” dedi. Bu üretim tesisinin sadece çölyak hastalarının değil, sağlıklı beslenmeyi tercih eden vatandaşların da ihtiyaçlarını karşıladığını ve toplumun her kesimine dokunan sosyal belediyecilik hizmeti olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Kocagöz, “Hep birlikte daha sağlıklı ve mutlu bir Kepez için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kepez Vakfı, sadece sağlıklı gıda üretimiyle değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projesiyle de ön plana çıkıyor. İhtiyaç sahibi ailelere ekmek desteği sağlan vakıf, büfelerinde uygun fiyata satışı gerçekleştirilen ekmek gelirleriyle lise ve üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor.