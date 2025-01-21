Alanya'da din görevlileri arasında çalışma birliğini sağlamak, sunulan hizmetleri değerlendirmek ve 2025 yılında gerçekleştirilecek din hizmetlerine dair planlamaları yapmak amacıyla Ocak ayı istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan başkanlık etti.

Toplantının açılışında Şube Müdürü Kemal Becerikli, idari konularda katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu. Ardından Müftü İlhan, 2025 yılında yapılacak hizmetler ve düzenlenecek etkinlikler hakkında detaylı bilgiler vererek gelecekteki projelere dair görüşlerini paylaştı.



Toplantıya; İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan’ın yanı sıra Şube Müdürleri Kemal Becerikli, Muhammed Yılmaz, Murakıp Hasan Akpınar ve çok sayıda din görevlisi katıldı. Bu buluşma ile birlikte din görevlilerinin iş birliği ve koordinasyon içinde daha etkin çalışmalar yürütmesi hedefleniyor.