Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Alanya’da yeni hafta güneşli bir başlangıç yapacak. Bugünden itibaren havanın ılık olacağı ve sıcaklıkların 12-20 derece arasında değişeceği belirtiliyor. Özellikle 20 Ocak Pazartesi günü, yazdan kalma bir hava ile 12 derece bekleniyor. Devam eden günlerde, 21 Ocak Salı günü de güneşli hava etkisini sürdürecek. Ancak 22 Ocak Çarşamba ve 23 Ocak Perşembe günlerinde sağanak yağmurun etkili olması bekleniyor. Bu günlerde sıcaklıkların sırasıyla 15 ve 14 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

İşte 5 Günlük Hava Tahmin Raporu

