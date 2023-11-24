Alanya Kent Konseyi Kadın Meclisi, yerel yönetimlerde kadın katılımının ve temsilinin artırılması amacıyla yönetim toplantısı düzenledi. Toplantıda kadınların toplumda aktif şekilde yer almasını teşvik etmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çabalarını güçlendirmek amacıyla bir dizi strateji belirlendi.

Yerel Gündem 21 Evi’nde Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan’ın başkanlık ettiği toplantıda alınan kararlar arasında, yerel yönetimlerde kadın katılımının güçlendirilmesine yönelik bir toplantının düzenlenmesi de bulunuyor. Bu toplantıda kadınların politika yapma süreçlerine daha etkin bir şekilde dahil olmalarını sağlamak amacıyla çeşitli önlemler ele alınacak. Alanya Kent Konseyi’nden yapılan açıklamada, “Ayrıca, 5 Aralık'ın Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin yıl dönümü olduğu göz önüne alındığında, önümüzdeki hafta genişletilmiş bir toplantı düzenlenerek bu özel gün kapsamında yapılacak etkinliklerin detayları kamuoyuyla paylaşılacak. Bu etkinlik, kadın haklarına vurgu yapacak ve kadınların toplumsal yaşamda daha fazla temsil edilmelerine yönelik çabaları destekleyecektir. Alanya Kent Konseyi Kadın Meclisi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularında duyarlılık yaratma amacıyla yürütülen çalışmalara devam ederek, kadınların güçlenmesine ve toplumsal yaşamın her alanında etkin rol almalarına katkı sağlamaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: Alanya Kent Konseyi Bülten