24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törene katılan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, törenin sonunda alanda bulunan öğretmenlere karanfil takdim ederek Öğretmenler Günü’nü kutladı. Başkan Yücel ardından Alanya Kaymakamlığı, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu’nun düzenlediği etkinliğe katıldı.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel daha sonra Hayate Hanım İlkokulu’nda Öğretmeni olan Müşerref Demirci’yi evinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü’nü kutladı. Demirci ailesi, her yıl Öğretmenler Günü’nde ziyaretine gelen Başkan Yücel’i kapıda karşıladı.



YÜCEL: “İYİ Kİ VARSINIZ ÖĞRETMENİM”



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlkokul Öğretmeni Müşerref Demirci ve eşi emekli Öğretmen Necat Demirci ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Öğretmeni ile ilkokul dönemlerini anan Başkan Yücel ziyaretin ardından yaptığı açıklamada; “Bugün Müşerref Öğretmenimi evinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü’nü kutladım. O ve diğer öğretmenlerimizin sadece özel günlerde değil, her zaman yanındayız. Bana aktardığı kıymetli bilgiler ve manevi değerlerle hayatıma yön veren değerli öğretmenime misafirperverliği ve bana kattığı her şey için şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız Öğretmenim.” dedi.

Başkan Yücel, İlkokul Öğretmeni Müşerref Demirci’ye ziyaretin anısına çiçek takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

KAYNAK: Alanya Belediyesi Bülten