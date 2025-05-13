Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirdiği dev bir operasyonla, ülke genelinde 116 vatandaşı dolandıran bir şebekeyi çökertti.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa merkezli olarak Hatay, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Bursa, Bilecik, Çanakkale, İzmir, Isparta, Manisa, Mersin, Adana, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Van, Ankara, Kırıkkale, Elazığ, Erzurum, Mardin ve Gaziantep olmak üzere toplam 25 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 84 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 41'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 43'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Operasyonun başarısını duyuran yetkililer, Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti. Yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin vatandaşları dolandıran suç şebekeleri ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelesinin aralıksız devam edeceği vurgulandı. Bu büyük operasyon, dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.