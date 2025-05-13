Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, 10-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında motosiklet sürücülerinin güvenliğini sağlamak ve trafik kurallarına uyumu artırmak amacıyla kapsamlı bir trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Hafta sonu boyunca Alanya genelinde yapılan denetimlerde toplam 664 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Jandarma ekipleri, sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını inceleyerek, motosikletlerin teknik yeterliliklerini denetledi.

Yapılan titiz kontroller sonucunda, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 160 sürücüye toplam 786.283 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, çeşitli nedenlerle trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 26 motosiklet trafikten men edildi. Uygulama sırasında ayrıca bir çalıntı motosiklet yakalanırken, bir sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, motosiklet sürücülerinin ve diğer tüm sürücülerin trafik kurallarına uymalarının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, benzer uygulamaların aralıksız devam edeceğini bildirdi. Amaçlarının ceza kesmek değil, trafik güvenliğini en üst düzeye çıkarmak olduğu ifade edildi.