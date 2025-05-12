Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan bir tartışma, üzücü bir şekilde sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup, sokakta karşılaştıktan sonra sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle kavga çıktı.

Kavga esnasında A.A. (19) isimli bir şahıs, yanında bulundurduğu pompalı tüfekle 19 yaşındaki H.K.'ye ateş etti. Ağır yaralanan H.K. için olay yerine derhal sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ancak, hastanede yapılan tüm çabalara rağmen H.K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın şüphelisi A.A. ve yanında bulunan babası M.A.’yı (45) gözaltına aldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın detayları ve nedenleri üzerindeki çalışmalar sürüyor.