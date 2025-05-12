Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, 11 Mayıs 2025 tarihinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı park, bahçe, yürüyüş yolları ve sahil bölgelerinde asayiş uygulaması yaparak güvenliği tesis etti. İlçe genelinde huzurlu bir ortamın devamlılığını sağlamayı amaçlayan uygulama, akşam saatlerinde gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler kapsamında, Alanya'nın farklı noktalarındaki 15 park, bahçe ve yürüyüş yolu kontrol edildi. Ekipler, bu alanlarda bulunan 346 şahsın kimlik sorgulamasını yaparak herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Ayrıca, vatandaşların sıklıkla vakit geçirdiği 2 çay bahçesinde de denetimler yapıldı ve bu noktalarda da herhangi bir olumsuz durum tespit edilmedi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde vakit geçirebilmeleri için bu tür uygulamaların düzenli olarak devam edeceğini belirtti. Uygulama, hem vatandaşların güven duygusunu artırmayı hem de olası asayiş olaylarının önüne geçmeyi hedefliyor. Kontroller sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması, Alanya'daki genel güvenlik durumunun olumlu seyrettiği şeklinde değerlendirildi.