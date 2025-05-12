Türkiye genelinde dolandırıcılık faaliyetlerine karışan organize suç şebekelerine yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. 17 farklı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, toplamda 160 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran, kuyumculara sahte altın satan ve sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı yapan 17 ayrı dolandırıcılık şebekesi çökertildi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar sonucunda Adana, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya ve Tunceli illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan baskınlarda, dolandırıcılık faaliyetlerine karıştığı tespit edilen 160 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 73'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 87 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, şüphelilere ait olduğu belirlenen yaklaşık 114 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Bu mal varlıkları arasında nakit para, gayrimenkuller, araçlar ve ziynet eşyalarının bulunduğu öğrenildi.

Operasyonların ardından yapılan açıklamada, valilikler, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve başarılı operasyonları gerçekleştiren emniyet güçleri tebrik edildi. Açıklamada ayrıca, güvenlik güçlerinin vatandaşları dolandıran suç şebekeleri ve yasa dışı yapılanmalarla mücadelesinin aralıksız devam edeceği vurgulandı. Bu büyük operasyon, ülke genelinde dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yürütülen kararlı mücadelenin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.