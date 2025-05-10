Alanya'nın gözde turizm beldesi Türkler Mahallesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası büyük üzüntüye yol açtı. Edinilen bilgilere göre, D-400 karayolunda seyir halinde olan R.G. yönetimindeki turistleri taşıyan servis minibüsü, kavşakta Ö. S. Y.’nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde, otomobil sürücüsü Ö.S.Y. ve minibüste yolcu olarak bulunan Polonya uyruklu W.K.B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 5'i turist olmak üzere toplam 6 kişi ise ambulanslarla Alanya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde detaylı bir çalışma yaparken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, minibüs şoförü R.G. gözaltına alındı. Kazanın nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor. Bu acı olay, Alanya'da büyük üzüntü yaratırken, yaralıların bir an önce sağlığına kavuşması dileğiyle bekleniyor.