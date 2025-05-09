Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçede silah ve mühimmat kaçakçılığı ile yasa dışı silahlanmanın önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir operasyona imza attı. Asayiş, KOM, JASAT ve İstihbarat birimlerinin koordineli çalışmasıyla, 8 Mayıs 2025 tarihinde alınan adli arama kararları doğrultusunda, bugün (09 Mayıs 2025) sabah saat 06.00 itibarıyla Alanya'nın Okurcalar, İncekum, Avsallar, Türkler, Alara, Akdam, Saburlar ve Çakallar mahallelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Belirlenen 8 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonel faaliyetler sonucunda, arama yapılan adreslerde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda; 7 adet tabanca, 12 adet av tüfeği, 7 adet tabanca şarjörü, 452 adet tabanca fişeği ve 128 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı. Süreç sonucunda, olayla ilgili yakalanan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca, 10 şüpheli şahıs hakkında ilgili kanunlar çerçevesinde idari işlemler başlatıldı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Alanya'nın huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirterek, bu tür suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.