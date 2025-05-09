Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, Çanakkale merkezli Balıkesir ve Tekirdağ'da tefecilik yapan organize suç örgütüne yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Tefecilik" suçlamalarıyla 9 şüpheli yakalanırken, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, şüphelilerin faizle borçlandırdıkları vatandaşları sistematik olarak baskı altına aldıkları, verdikleri yüksek faizli paraların teminatı olarak çek, senet ve tapu gibi belgeler imzalattıkları tespit edildi. Ödeme güçlüğü çeken mağdurların mal varlıklarına ise tehdit ve baskı yoluyla el koydukları belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda yapılan incelemeler neticesinde, "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" ve "Tefecilik" suçlarını örgütlü bir şekilde işleyen şüphelilere ait olduğu belirlenen 1 milyar 250 milyon TL değerindeki 75 gayrimenkul ve 34 araca mahkeme kararıyla el konuldu.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda ise 2 bin 478 adet çek ve senet, 10 adet çek defteri, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, muhtelif doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonun başarısıyla ilgili bir açıklama yapan yetkililer, tefecilikle mücadelelerinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti. Açıklamada, "Tefecilere geçit yok" mesajı da net bir şekilde ifade edildi.